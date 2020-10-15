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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
В Бангкоке после антиправительственной акции задержали десятки человек. Правительство ввело режим ЧП из-за протестов
Полиция Бангкока разогнала демонстрантов возле Дома правительства Таиланда и задержала более 40 участников протеста, среди которых — четыре лидера оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из организаторов митинга.
В Бангкоке тысячи протестующих собрались возле Монумента демократии и направились к Дому правительства Таиланда в Бангкоке, требуя отставки премьер-министра. По оценкам организаторов, в акции принимали участие почти 20 тыс. человек, полиция заявляла о 8 тыс. демонстрантов, а издание Bangkok Post сообщало, что в марше приняли участие около 10 тыс. человек.
Демонстранты устроили сидячую забастовку напротив Дома правительства и разбили лагерь и заявляли, что не уйдут, пока премьер-министр Праюта Чан-Оча не уйдет в отставку.
Согласно постановлению правительства о введении режима чрезвычайного положения (ЧП), задержанные протестующие могут содержаться под стражей до 30 суток. Правительство заявляет, что очто действия протестующих «затронули королевскую процессию и безопасность государства».
Bangkok post и Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщали, что правительство Таиланда заявило о чрезвычайном положении в стране из-за протестов. Власти запретили собираться группами более пяти человек и публиковать новости, которые могут «нанести ущерб нацбезопасности».
Акция проходила в годовщину студенческого восстания 14 октября 1973 года — тогда была свергнута крайне антикоммунистическая военная диктатура фельдмаршала Тханома Киттикачона. Протесты в Таиланде продолжаются почти три месяца. Помимо отставки премьер-министра протестующие требуют изменения Конституции и реформирования монархии и настаивают на том, что в стране должна быть разрешена критика монархии, которая сейчас является уголовным преступлением.