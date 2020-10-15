Власти Москвы решили использовать дорожные камеры для распознавания нарушителей самоизоляции

Власти Москвы решили использовать дорожные передвижные камеры для распознавания нарушителей режима самоизоляции. Это следует из информации на сайте «Госзакупок» — ЦОДД разместил на нем тендер (максимальная сумма контракта — около 98 млн рублей), чтобы найти компанию, которая будет заниматься «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». На тендер обратил внимание «Коммерсант».

На сайте говорится о микроавтобусах на базе Ford Transit и Газель Next — на их крыше установлены камеры, способные фиксировать 14 составов правонарушений. В результате «модернизации передвиижных комплексов» в состав включат и ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В рамках борьбы с распространением COVID-19 в ст. 6.3 КоАП РФ внесли поправки, предусматривающие для «нарушителей» режима самоизоляции во время режима «повышенной готовности» штрафы от 15 тыс. до 300 тыс. рублей. Теперь передвижные камеры научат фиксировать это правонарушение, за которое людям, нарушившим «самоизоляцию», будет грозить штраф.

Технологии контроля за действиями москвичей интенсивно развивались в период борьбы с пандемией коронавируса: внедрялись камеры с функцией распознавания лиц, биометрические паспорта, «QR-коды», система пропусков. Все это ограничивало перемещения людей под предлогом карантинных мер.

Система цифровых или аналоговых пропусков позволяла ограничивать виды транспорта и цели передвижения, то же самое позволяло делать видеонаблюдение, в том числе с функцией распознавания лиц, и отслеживание местонахождения людей по геолокационным данным.

Ранее «Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что За полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете.