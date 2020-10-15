В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Российские врачи за последние сутки выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве сегодня инфекцию зафиксировали у 3942 человек. За последнюю неделю общее число пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких в столичных больницах, выросло на четверть. В северной столице болезнь обнаружили у 638 жителей города, в Подмосковье — 439 новых случаев заражения.

Непосредственно от COVID-19 за сутки скончались 286 пациентов. Это самое большое число умерших от инфекции за день с начала пандемии. Из них 57 человек — жители Москвы, 46 — из Санкт-Петербурга.

На фоне роста числа заболевших власти некоторых регионов начали возвращать ранее отмененные ограничения. Так, в Мурманской области ограничили работу круглосуточных ресторанов и кафе, а также вновь ввели режим самоизоляции, обязательный для пожилых граждан. В Москве, где власти ранее обязали работодателей перевести треть своих сотрудников на удаленку, объявили о переводе учащихся средней школы на дистанционное обучение до начала ноября.