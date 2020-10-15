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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 113 от 14 октября 2020

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В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Общество443

443
 

Российские врачи за последние сутки выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве сегодня инфекцию зафиксировали у 3942 человек. За последнюю неделю общее число пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких в столичных больницах, выросло на четверть. В северной столице болезнь обнаружили у 638 жителей города, в Подмосковье — 439 новых случаев заражения.

Непосредственно от COVID-19 за сутки скончались 286 пациентов. Это самое большое число умерших от инфекции за день с начала пандемии. Из них 57 человек — жители Москвы, 46 — из Санкт-Петербурга.

На фоне роста числа заболевших власти некоторых регионов начали возвращать ранее отмененные ограничения. Так, в Мурманской области ограничили работу круглосуточных ресторанов и кафе, а также вновь ввели режим самоизоляции, обязательный для пожилых граждан. В Москве, где власти ранее обязали работодателей перевести треть своих сотрудников на удаленку, объявили о переводе учащихся средней школы на дистанционное обучение до начала ноября.

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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19: онлайн

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

«Чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной»: в Совфеде пообещали законодательно закрепить понятие «самоизоляция»

Общество1 069

1 069
 

Совет Федерации планирует законодательно закрепить понятия «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция» и другие термины, появившиеся после начала распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. 

«Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной», — объяснила она подобную необходимость.

По словам Матвиенко, сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над юридическим закреплением новых терминов и определяют «рамки их возможного использования». Она напомнила, что в начале пандемии многие возмущались нарушением своих прав в связи с введенными ограничениями. Спикер Совфеда уверена, что происходило так из-за того, что региональные власти принимали решения об ограничениях в форс -мажорных обстоятельствах — «прямо с колес». 

Впервые о введении режима самоизоляции в России объявили 30 марта на фоне стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Во время его действия гражданам рекомендовали не покидать своих домов без крайней необходимости и выходить на улицу только для походов в магазин, поликлинику или для прогулки с собакой. В ряде регионов за нарушение режима самоизоляции были предусмотрены штрафы.

Теги:
sn, матвиенко, совфед, самоизоляция
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