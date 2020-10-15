«Чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной»: в Совфеде пообещали законодательно закрепить понятие «самоизоляция»

Совет Федерации планирует законодательно закрепить понятия «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция» и другие термины, появившиеся после начала распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной», — объяснила она подобную необходимость.

По словам Матвиенко, сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над юридическим закреплением новых терминов и определяют «рамки их возможного использования». Она напомнила, что в начале пандемии многие возмущались нарушением своих прав в связи с введенными ограничениями. Спикер Совфеда уверена, что происходило так из-за того, что региональные власти принимали решения об ограничениях в форс -мажорных обстоятельствах — «прямо с колес».

Впервые о введении режима самоизоляции в России объявили 30 марта на фоне стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Во время его действия гражданам рекомендовали не покидать своих домов без крайней необходимости и выходить на улицу только для походов в магазин, поликлинику или для прогулки с собакой. В ряде регионов за нарушение режима самоизоляции были предусмотрены штрафы.