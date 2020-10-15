Более 50 сирийских наемников были убиты в ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в зону конфликта боевики попали после вербовки вооруженными формированиями в Сирии, которые поддерживает Турция. Газета утверждает, что их тела передали родственникам на сирийско-турецкой границе. Близкие боевиков сообщили, что те сражались на стороне Азербайджана.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает само присутствие в зоне конфликта наемников, сражающихся на стороне Баку.

«Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это — наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Ранее о присутствии в Карабахе наемников из Сирии заявлял МИД России, а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о наличии данных о переброске в зону военных действий боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Впрочем, ни в СВР, и в МИД не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Во время переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.