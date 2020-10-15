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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 15 октября. Коротко
Общество82
«Новая газета»редакция
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- В Москве из-за коронавируса за сутки скончались еще 57 человек, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 5796. Ежедневно в России фиксируют рекордное число заболевший за сутки. Несмотря на рост показателей, власти пока не видят необходимости в закрытии предприятий общепита и магазинов.
- Вничью закончился матч сборной России с Венгрией в рамках четвертого группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча, завершившаяся со счетом 0:0, проходила в Москве. Сегодня российская сборная будет играть с Турцией, а 18 октября — с Сербией.
- США решили депортировать основателя бренда «Довгань» и «Смак» в Эстонию. В Штатах, куда Герман Лиллевяли приехал под другой фамилией, его задержали за нарушение миграционного законодательства; в России он является фигурантом уголовного дела о создании финансовой пирамиды. Сейчас бизнесмен остается в одном из пенитенциарных учреждений Калифорнии «в ожидании выдворения».
- The Washington Post сообщила о гибели более 50 сирийских наемников на территории Нагорного Карабаха. По данным издания, в зону конфликта боевики попали после вербовки вооруженными формированиями в Сирии, которые поддерживает Турция. Газета утверждает, что их тела ранее передали родственникам на сирийско-турецкой границе. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев считает слухами заявления о присутствии сирийских наемников, воющих на стороне Баку.
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Теги:sn, сша, футбол, коронавирус
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