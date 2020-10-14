В Париже и других крупных городах Франции ввели комендантский час из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых ограничительных мерах в связи с наступлением «второй волны» коронавируса. Глава государства сделал это в ходе специального интервью телеканалам TF1 и France 2.

По словам Макрона, сейчас 32% мест в реанимациях Франции занято больными с COVID-19. Президент уверен, что введение нового карантина было бы «непропорциональной мерой», но «то, что вы назвали комендантским часом – адекватная мера».

Вслед за тем президент объявил о введении комендантского часа в парижском регионе Иль-де-Франс и в 8 крупных метрополиях: Гренобль, Лилль, Лион, Руан, Тулуза, Сент-Этьен, Экс-ан-Прованс-Марсель, Монпелье. Кроме того, президент сообщил о «пороге численности» для частных собраний.

Это не первые ограничения, вводимые французскими властями на фоне объявленной ими в сентябре «второй волны». С 6 октября закрыты все бары, спортклубы и бассейны, запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек, организованные мероприятия не могут собирать больше 1 тысячи человек. Ресторанам разрешено работать только до 22:00. Были запрещены конгрессы и профессиональные салоны. Вузам предписали заполнять классы и лекционные залы только на 50%. Работодателей призвали по максимуму переводить сотрудников на удаленную работу.