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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 113 от 14 октября 2020

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В Париже и других крупных городах Франции ввели комендантский час из-за коронавируса

Общество89

89
 

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых ограничительных мерах в связи с наступлением «второй волны» коронавируса. Глава государства сделал это в ходе специального интервью телеканалам TF1 и France 2.

По словам Макрона, сейчас 32% мест в реанимациях Франции занято больными с COVID-19. Президент уверен, что введение нового карантина было бы «непропорциональной мерой», но «то, что вы назвали комендантским часом – адекватная мера».

Вслед за тем президент объявил о введении комендантского часа в парижском регионе Иль-де-Франс и в 8 крупных метрополиях: Гренобль, Лилль, Лион, Руан, Тулуза, Сент-Этьен, Экс-ан-Прованс-Марсель, Монпелье. Кроме того, президент сообщил о «пороге численности» для частных собраний.

Это не первые ограничения, вводимые французскими властями на фоне объявленной ими в сентябре «второй волны». С 6 октября закрыты все бары, спортклубы и бассейны, запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек, организованные мероприятия не могут собирать больше 1 тысячи человек. Ресторанам разрешено работать только до 22:00. Были запрещены конгрессы и профессиональные салоны. Вузам предписали заполнять классы и лекционные залы только на 50%. Работодателей призвали по максимуму переводить сотрудников на удаленную работу.

Теги:
sn, коронавирус, франция

Путин не наделил Госсовет полномочиями органа власти 

Политика1 317

1 317
 

У Госсовета не будет полномочий органа власти. Это следует из законопроекта о статусе и полномочиях этой структуры, который сегодня в Госдуму внес президент Владимир Путин.

«Основными задачами Госсовета являются [...] обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — цитирует текст документа РИА Новости.

По замыслу президента, обновленный после принятия поправок в Конституцию орган сможет предлагать проекты законов и вносить поправки в уже существующие. Также в функции Госсовета войдут обсуждение параметров бюджета и разработка критериев эффективности региональных властей.

Как уточнил агентству сенатор Андрей Клишас, из новых лиц теперь в Госсовете будут представлены премьер-министр и глава администрации президента. По-прежнему в состав органа будут входить спикеры Госдумы и Совфеда, губернаторы, а также другие люди, включенные туда по решению президента, который станет председателем Госсовета.

Госсовет появился 20 лет назад как совещательный орган для консультаций президента с губернаторами. При внесении поправок в Конституцию там появилось и упоминание Госсовета, который, согласно тексту документа, формирует глава государства «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Теги:
sn, конституция, госсовет, путин
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