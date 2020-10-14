«Гринпис»: следы ракетного топлива не обнаружены в пробах с Камчатки

Следы несимметричного деметилгидразина (гептил, компонент ракетного топлива) не обнаружены в пробах воды и грунта, взятых «Гринпис» в местах экологической катастрофы на Камчатке. Об этом «Новой газете» рассказали специалисты организации.

Независимый анализ проб проведен химико-аналитическим центром «Арбитраж» в Санкт-Петербурге. Результаты анализа оказались в распоряжении телеграм-канала «Раньше всех» до официальной публикации. Специалисты «Гринпис» подтвердили «Новой газете» подлинность бумаг.

Концентрация гептила в воде и грунте составила менее 0,005 мг/куб. дм и менее 0,1 мг/куб. дм соответственно.

«Это значит, что лаборатория не смогла обнаружить гептил в пробах»,

— прокомментировал результаты анализа руководитель проекта энергетической программы «Гринпис» России Рашид Алимов.

Результаты анализа проб. Источник: Telegram / «Раньше всех»

Гептил в грунте и воде искали потому, что одной из версий произошедшей в Авачинской бухте катастрофы была утечка ракетного топлива с военного полигона Радыгино близ Халактырского пляжа. «Пока версия не подтверждается», — говорит Алимов. Экоактивисты продолжать проверять другие гипотезы, включая возможное загрязнение пестицидами.

Ранее «Гринпис» опубликовал первые результаты морской, речной воды и биоматериалов (моллюсков, крабов). В них обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Также в пробах воды был обнаружен диаллилсульфид — он может входить в том числе состав биопестицидов — и соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.

Карта: «Новая газета»

Также в воде нашли металлы (ртуть, бор, ванадий, селен) на уровне предельно допустимой концентрации.

Росприроднадзор 8 октября отчитался, что выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения на Камчатке.

В воде реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.

Многие пробы еще находятся в работе Росприроднадзора. В частности, показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи полигона неизвестны. Также нет результатов анализа почвы, находящейся около полигона.

Представители Гринписа выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. По их версии, химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева.

Однако глава Камчатского края Владимир Солодов уверил, что, по его мнению, нет данных, которые бы показали, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона. По версии местных властей, загрязнение могло произойти из-за так называемых красных приливов с цветением водорослей.