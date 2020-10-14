Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Путин не наделил Госсовет полномочиями органа власти
У Госсовета не будет полномочий органа власти. Это следует из законопроекта о статусе и полномочиях этой структуры, который сегодня в Госдуму внес президент Владимир Путин.
«Основными задачами Госсовета являются [...] обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — цитирует текст документа РИА Новости.
По замыслу президента, обновленный после принятия поправок в Конституцию орган сможет предлагать проекты законов и вносить поправки в уже существующие. Также в функции Госсовета войдут обсуждение параметров бюджета и разработка критериев эффективности региональных властей.
Как уточнил агентству сенатор Андрей Клишас, из новых лиц теперь в Госсовете будут представлены премьер-министр и глава администрации президента. По-прежнему в состав органа будут входить спикеры Госдумы и Совфеда, губернаторы, а также другие люди, включенные туда по решению президента, который станет председателем Госсовета.
Госсовет появился 20 лет назад как совещательный орган для консультаций президента с губернаторами. При внесении поправок в Конституцию там появилось и упоминание Госсовета, который, согласно тексту документа, формирует глава государства «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
Теги:sn, конституция, госсовет, путин
«Гринпис»: следы ракетного топлива не обнаружены в пробах с Камчатки
Никита Кондратьевруководитель службы информации
Следы несимметричного деметилгидразина (гептил, компонент ракетного топлива) не обнаружены в пробах воды и грунта, взятых «Гринпис» в местах экологической катастрофы на Камчатке. Об этом «Новой газете» рассказали специалисты организации.
Независимый анализ проб проведен химико-аналитическим центром «Арбитраж» в Санкт-Петербурге. Результаты анализа оказались в распоряжении телеграм-канала «Раньше всех» до официальной публикации. Специалисты «Гринпис» подтвердили «Новой газете» подлинность бумаг.
Концентрация гептила в воде и грунте составила менее 0,005 мг/куб. дм и менее 0,1 мг/куб. дм соответственно.
«Это значит, что лаборатория не смогла обнаружить гептил в пробах»,
— прокомментировал результаты анализа руководитель проекта энергетической программы «Гринпис» России Рашид Алимов.
Гептил в грунте и воде искали потому, что одной из версий произошедшей в Авачинской бухте катастрофы была утечка ракетного топлива с военного полигона Радыгино близ Халактырского пляжа. «Пока версия не подтверждается», — говорит Алимов. Экоактивисты продолжать проверять другие гипотезы, включая возможное загрязнение пестицидами.
Ранее «Гринпис» опубликовал первые результаты морской, речной воды и биоматериалов (моллюсков, крабов). В них обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Также в пробах воды был обнаружен диаллилсульфид — он может входить в том числе состав биопестицидов — и соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.
Также в воде нашли металлы (ртуть, бор, ванадий, селен) на уровне предельно допустимой концентрации.
Росприроднадзор 8 октября отчитался, что выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения на Камчатке.
В воде реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.
Многие пробы еще находятся в работе Росприроднадзора. В частности, показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи полигона неизвестны. Также нет результатов анализа почвы, находящейся около полигона.
Представители Гринписа выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. По их версии, химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева.
Однако глава Камчатского края Владимир Солодов уверил, что, по его мнению, нет данных, которые бы показали, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона. По версии местных властей, загрязнение могло произойти из-за так называемых красных приливов с цветением водорослей.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных