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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 113 от 14 октября 2020

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Алиев заявил о занятии восьми сел в Карабахе. Из города Шуши из-за обстрелов уехали 80% жителей

Политика64

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска заняли восемь сел в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем твиттере.

Карта военных действий в Нагорном Карабахе. Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Среди занятых населенных пунктов — Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района. Армения не подтверждала передачу сел под контроль противника. 

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянским вооруженным силам за 18 дней боев пришлось отступить по двум направлениям.

«На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу», — объяснил он, подчеркнув, что несмотря на это Армения контролирует ситуацию по всем направлениям.

Тем временем, на фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе из города Шуши, который расположен по соседству со Степанакертом, уехали 80% жителей. До начала боевых действий там жили около 5 тысяч человек. Ранее во время обстрелов города пострадал собор Христа Всеспасителя, который был построен в XIX веке.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.

Теги:
sn, армения, азербайджан, нагорный карабах
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