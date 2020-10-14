Глава NASA пригласил Россию к совместному освоению Луны. Рогозин сравнивает это с вторжением в Ирак 

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн во время встречи с журналистами выразил надежду на то, что Россия присоединится к командной работе над изучением Луны.

«Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их как партнера и надеемся, что они ценят нас, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере Международной космической станции», — заявил Брайденстайн (цитата по ТАСС).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал договор и сравнил его с вторжением США в Ирак.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант — "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», — написал он в твиттере.

Восемь стран, среди которых США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, ОАЭ и Люксембург, ранее подписали «Соглашение Артемиды» об освоении Луны. Этот документ состоит из десяти международных принципов и, в частности, регламентирует добычу ресурсов на Луне и позволяет создавать безопасные зоны для защиты от «вредоносного вмешательства». В основе соглашения лежит Договор по космосу 1967 года.

По плану NASA, документ должны подписать и другие страны. Брайденстайн заявил, что хотел бы видеть в их числе и Россию.

В мае стало известно, что США работают над проектом нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, и включать Россию в него не намерены. Источники Reuters объяснили это обеспокоенностью Пентагона «угрожающими» маневрами российских спутников в отношении американских на орбите Земли.

В апреле Трамп подписал указ, дающий США право на коммерческое освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. В «Роскосмосе» назвали это «попытками экспроприации» космического пространства.