Лекарство от COVID с недоказанной эффективностью вошло в список жизненно важных

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств вошел препарат фавипиравир, который используют для лечения больных коронавирусом, несмотря на отсутствие доказанной эффективности. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что цены на препараты от COVID-19 будут пересмотрены в ближайшее время из-за присвоения им особого статуса.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также сообщил, что препараты на основе фавипиравира уже подешевели в два раза. Он отметил, что цена будет снижаться по мере увеличения объема производства.

С 21 сентября в московских аптеках начали продавать препарат от коронавируса «Арепливир», содержащий фавипиравир. Его стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток в упаковке. Как сообщили «Новой газете», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на препарат.

24 сентября стало известно, что власти заключили контракты на поставку фавипиравира почти на полмиллиарда рублей.

Согласно данным портала «Госзакупки», было объявлено о закупках авифавира на 41 млн рублей, арепливира — на 319 тысяч рублей, коронавира — на 2,5 млн рублей. На фавипиравир без указания торгового названия было сделано заявок на 124 млн рублей.

Ни по одному из указанных средств не была завершена третья фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата.

Вещество фавипиравир содержится в нескольких лекарствах — «Арепливире», «Коронавире» и «Авифавире». Этот противовирусный препарат разрабатывался в США и Японии, однако его исследования не выявили особых преимуществ.