Минздрав зарегистрировал вторую в России антикоронавирусную вакцину

В России зарегистрирована вторая по счету вацина против COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона», сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — сказал он.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, первые партии вакцины составят 60 тысяч доз, а в пострегистрационных испытаниях примут участие 40 тысяч человек в различных регионах страны.

Ранее пострегистрационные исследования вакцины «Вектора» планировалось начать в ноябре-декабре 2020 года, в них должны принимать участие только взрослые граждане. При этом в конце сентября в Роспотребнадзоре говорили, что к третьему этапу испытаний вакцины могут присоединиться и добровольцы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

«Вектор» разработал вакцину на основе антигенов. Это значит, что она будет содержать искусственно синтезированные пептиды, которые имитируют участки протективных антигенов вируса.

По словам Голиковой, в декабре завершатся исследования и третьей российской вакцины, созданной в Научном центре им. Чумакова.

При этом, по данным опроса «Единой России», 73% россиян не готовы прививаться от COVID-19.

Первой российской вакциной стала «Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны. О ее регистрации президент Путин объявил 11 августа. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Вопросы к вакцине возникли и у ряда западных ученых после публикации отчета о препарате в журнале Lancet. Тогда сведения об испытаниях называли недостоверными. Центр имени Гамалеи сообщал, что направил им развернутые ответы.