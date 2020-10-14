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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Навальный рассказал о стоимости его лечения в берлинской клинике
Лечение в берлинской клинике «Шарите», куда политика Алексея Навального перевезли из омской больницы после отравления, стоило почти 50 тысяч евро. Об этом он рассказал в своем инстаграме.
Счета, выставленные «Шарите», оплатили три человека: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Медицинский самолет, на котором перевозили политика, стоит 79 тысяч евро, деньги на него дал предприниматель Борис Зимин.
«Спасибо огромное этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы», — написал политик, отметив, что сам бы он такую сумму оплатить не смог.
В немецкую клинику политик попал 21 августа — на следующий день после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок. Позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.
Собственные счета оппозиционера и его семьи, а также его квартира в Москве находятся под арестом после того, как Навального, Фонд борьбы с коррупцией и юриста Любовь Соболь обязали выплатить почти 88 миллионов рублей олигарху Евгению Пригожину по иску связанной с ним компании «Московский школьник».