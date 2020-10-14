Репрессии против спортсменов в Беларуси: чемпионка по муай-тай арестована, вице-чемпионка Олимпиады уехала в Вильнюс

Суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову. Об этом сообщает Tut.by.

Трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муай-тай признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Девушку задержали накануне и отправили в Центральное РУВД Минска.

Скриншот страницы спортсменки в Instagram

Спортсменка поддерживала протестующих против полицейского насилия и фальсификациях на выборах. «Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь», — писала она в своем инстаграме.

Тем временем на фоне происходящего в Вильнюс переехала двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 и бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя. Она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима», — рассказала о своих планах пловчиха.

Ранее в Беларуси на 15 суток арестовали критиковавшую Лукашенко чемпионку Литвы и двукратную чемпионку России по баскетболу Елену Левченко, на такой же срок за решетку отправили многократного чемпиона мира по тайскому боксу Юрия Булата. Десять суток ареста получила капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура.