Экс-глава Удмуртии получил 10 лет колонии по делу о крупной взятке 

Суд в Удмуртии приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего главу этой республики Александра Соловьева. Как передает Интерфакс, экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки.

В дополнение к реальному сроку судья назначила Соловьеву штраф в 275 миллионов рублей. Представители гособвинения просили приговорить его к 13 годам лишения свободы. Сам экс-глава республики свою вину не признал.

Правоохранители, которые задержали Соловьева три года назад, считают, что в период с 2014 по 2016 год чиновник получил взятку в 139 миллионов рублей от подрядчиков, строивших мосты в республике. По версии следствия, также экс-глава Удмуртии также незаконно получил доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

В обмен на это он обеспечил подрядчикам внеочередную оплату их работ из средств федерального и регионального бюджетов, покровительствовал им и выделил лицензии на пользование участком недр местного значения.