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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Экс-глава Удмуртии получил 10 лет колонии по делу о крупной взятке
Суд в Удмуртии приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего главу этой республики Александра Соловьева. Как передает Интерфакс, экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки.
В дополнение к реальному сроку судья назначила Соловьеву штраф в 275 миллионов рублей. Представители гособвинения просили приговорить его к 13 годам лишения свободы. Сам экс-глава республики свою вину не признал.
Правоохранители, которые задержали Соловьева три года назад, считают, что в период с 2014 по 2016 год чиновник получил взятку в 139 миллионов рублей от подрядчиков, строивших мосты в республике. По версии следствия, также экс-глава Удмуртии также незаконно получил доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
В обмен на это он обеспечил подрядчикам внеочередную оплату их работ из средств федерального и регионального бюджетов, покровительствовал им и выделил лицензии на пользование участком недр местного значения.
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, а также расширяет количество и географию полетов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы. Об это сообщает ТАСС.
Возобновляются рейсы из Москвы в Белград (2 раза в неделю), из Москвы в города Кубы Кайо-Коко и Санта-Клара (2 раза в неделю), из Москвы в Токио (2 раза в неделю) и из Владивостока в Токио (1 раз в неделю).
С августа в стране стали возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне, помимо стран, открытых для авиасообщения 14 октября, могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.
При этом количество заболевших COVID-19 в России стало резко увеличиваться с начала сентября. За последние сутки в стране выявили 14 231 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.
Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.