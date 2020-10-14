Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, а также расширяет количество и географию полетов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы. Об это сообщает ТАСС.
Возобновляются рейсы из Москвы в Белград (2 раза в неделю), из Москвы в города Кубы Кайо-Коко и Санта-Клара (2 раза в неделю), из Москвы в Токио (2 раза в неделю) и из Владивостока в Токио (1 раз в неделю).
С августа в стране стали возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне, помимо стран, открытых для авиасообщения 14 октября, могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.
При этом количество заболевших COVID-19 в России стало резко увеличиваться с начала сентября. За последние сутки в стране выявили 14 231 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.
Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.
Теги:авиакомпании, авиация, ng
Эрдоган: Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по НКР и «вернуть территории» Азербайджану
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану. Об этом сообщает ТАСС.
«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс», — уверил президент Турции.
Ранее 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не квалифицировала Турцию как «стратегического союзника»: «Это очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер».
Лаврова и не устраивает позиция Турции по решению карабахского конфликта: по мнению министра, стороны должны решить спор политическим путем, а не военным: «Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить», — заявил Лавров.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что ситуацию в Нагорном Карабахе может быть решена при диалоге между Россией, Арменией, Турцией и Азербайджаном:
«Раз уж Россия на стороне Армении, то пусть Турция будет на стороне Азербайджана», — сообщил он.
После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. Президент Турции отрицал эту информацию. Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.
Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.