Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СТРИМ

Разгон протестующих, уголовные дела: что происходит в Хабаровске?

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 113 от 14 октября 2020

Читать номер

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Общество230

230
 

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, а также расширяет количество и географию полетов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы. Об это сообщает ТАСС.

Возобновляются рейсы из Москвы в Белград (2 раза в неделю), из Москвы в города Кубы Кайо-Коко и Санта-Клара (2 раза в неделю), из Москвы в Токио (2 раза в неделю) и из Владивостока в Токио (1 раз в неделю).

С августа в стране стали возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне, помимо стран, открытых для авиасообщения 14 октября, могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.

При этом количество заболевших COVID-19 в России стало резко увеличиваться с начала сентября. За последние сутки в стране выявили 14 231 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.

Теги:
авиакомпании, авиация, ng

Эрдоган: Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по НКР и «вернуть территории» Азербайджану

Политика644

644
 

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс», — уверил президент Турции.

Ранее 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не квалифицировала Турцию как «стратегического союзника»: «Это очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер».

Лаврова и не устраивает позиция Турции по решению карабахского конфликта: по мнению министра, стороны должны решить спор политическим путем, а не военным: «Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить», — заявил Лавров.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что ситуацию в Нагорном Карабахе может быть решена при диалоге между Россией, Арменией, Турцией и Азербайджаном:

«Раз уж Россия на стороне Армении, то пусть Турция будет на стороне Азербайджана», — сообщил он.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. Президент Турции отрицал эту информацию. Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.

Теги:
азербайджан, армения, нагорный карабах, эрдоган, турция, ng
Больше интересного в вашей ленте
Тест на знания: умный человек проходит за 2 минуты, обычный — за 6 минут
Вы будете видеть меньше такого
Микроквартиры: как люди уживаются на 10 квадратных метрах
Вы будете видеть меньше такого
Опубликована подборка фотографий с межвидовой дружбой животных
Вы будете видеть меньше такого
Цитата Иисуса Христа о том, как изменить свою жизнь, что нужно сделать для этого (мне помогла пересмотреть жизнь)
Вы будете видеть меньше такого
Гигантская ГЭС и самое большое рукотворное море на планете — мегапроект СССР, который так и не был реализован
Вы будете видеть меньше такого
«Спартак» Москва: трансферы, новости и слухи. Что происходит в клубе?
Вы будете видеть меньше такого
Редкий трехдверный Range Rover с номерами СССР обнаружен в лесу в Карелии
Вы будете видеть меньше такого
Научили вкусно запекать картошку в костре, делюсь рецептом
Вы будете видеть меньше такого
Оказалось, что до этого я ел голландские вафли неправильно. Показываю, как надо
Вы будете видеть меньше такого
Никаких саморезов, только гвозди! Объясняем заказчику, почему для кровельных работ, только так
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
Записки из джунглей Бразилии - как собрать ягоды жаботикабы с высокого дерева
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Антивозрастной маникюр: 5 вдохновляющих идей
Вы будете видеть меньше такого
Довольно красивый мат в 1 ход. Сможете найти решение?
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядели поезда в московском метро в разные годы. Вспоминаем любимые
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Медведица пришла за помощью к людям, рискуя жизнью
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит новенький Суперджет внутри
Вы будете видеть меньше такого
Стала известна судьба омских кинотеатров, ТЦ и ресторанов
Вы будете видеть меньше такого
Когда сажать озимый чеснок: две народные приметы
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera