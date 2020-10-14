Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, а также расширяет количество и географию полетов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы. Об это сообщает ТАСС.

Возобновляются рейсы из Москвы в Белград (2 раза в неделю), из Москвы в города Кубы Кайо-Коко и Санта-Клара (2 раза в неделю), из Москвы в Токио (2 раза в неделю) и из Владивостока в Токио (1 раз в неделю).

С августа в стране стали возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне, помимо стран, открытых для авиасообщения 14 октября, могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.

При этом количество заболевших COVID-19 в России стало резко увеличиваться с начала сентября. За последние сутки в стране выявили 14 231 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса с конца марта.