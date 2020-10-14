Глава Кыргызстана утвердил в должности премьера освобожденного из колонии экс-депутата Жапарова

Президент Кыргызстана утвердил экс-депутата Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны. О подписании соответствующего указа Сооронбаем Жээнбековым агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе главы государства.

Несколько дней назад на пост главы правительства Жапарова назначил парламент страны. Это случилось скоре после того, как бывший премьер Кубатбек Боронов ушел в отставку на фоне протестов, спровоцированных фальсификациями на парламентских выборах. Решение депутатов должен был утвердить и президент Жээнбеков, однако сначала он отправил документы обратно в парламент, сославшись на отсутсвие кворума на заседании.

Напомним, в ходе массовых акций протестующие освободили Садыра Жапарова из колонии, где тот отбывал срок по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области. Тогда же на свободу вышел и бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

Политические перестановки начались в стране на фоне массовых акций протестов и столкновений с милицией, спровоцированных фальсификациями на выборах в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.