Эрдоган: Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по НКР и «вернуть территории» Азербайджану

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс», — уверил президент Турции.

Ранее 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не квалифицировала Турцию как «стратегического союзника»: «Это очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер».

Лаврова и не устраивает позиция Турции по решению карабахского конфликта: по мнению министра, стороны должны решить спор политическим путем, а не военным: «Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить», — заявил Лавров.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что ситуацию в Нагорном Карабахе может быть решена при диалоге между Россией, Арменией, Турцией и Азербайджаном:

«Раз уж Россия на стороне Армении, то пусть Турция будет на стороне Азербайджана», — сообщил он.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. Президент Турции отрицал эту информацию. Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.