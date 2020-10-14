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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Суд отказал в жалобе по делу 18-летнего жителя Башкирии. Его приговорили к 5,5 годам колонии за вступление в группу об ИГИЛ на четыре дня
Апелляционный военный суд отказал в жалобе адвокату Игорю Упорову по делу 18-летнего жителя закрытого города Межгорье в Башкирии Богдана Колодяжнова. Об этом адвокат написал на своей странице ВКонтакте.
По словам адвоката, он планирует подавать кассацию и жалобу в ЕСПЧ.
В июле 2020 года центральный окружной военный суд в Екатеринбурге накануне приговорил Колодяжнова к 5,5 годам колонии общего режима. Колодяжнова признали виновным в участии в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (ч. 2 ст. 205.5 УК) и вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1).
По материалам дела, в прошлом году он учился в 11 классе школы и вступил в группу во «ВКонтакте». По запросу администратора группы он отправил свою фотографию и скрин паспорта, а в ответ получил текст «присяги», который зачитал на видео, а затем — отправил в паблик и пятерым одноклассникам. Спустя четыре дня он вышел из группы.
Сам Богдан уверяет, что просто неудачно пошутил, решив показать свою значимость одноклассникам, которые несколько лет до этого над ним издевались. В последнем слове он сказал, что сожалеет о произошедшем.