Регионы Крыма продолжают переходить на почасовую подачу воды

С 14 октября жителям крымского города Белогорск и близлежащих населенных пунктов будут подавать воду по графикам. Об этом «Новой» сообщили в местной администрации.

По словам чиновников, в горном источнике Карасу-Баши, питающем город водой, почти закончились запасы, в связи с этим местные власти приняли решение перевести абонентов на почасовую подачу воды — более 16 тысяч граждан.

«Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы потом не пришлось полностью прекращать подачу. С 5:30 до 9:00 жители района будут получать обычный напор воды, потом давление снизят, поэтому на верхних этажах домов ее не будет. С 17:00 до 23:00 нормальный напор будет возобновлен», — уточнили в администрации.

Также для нужд жителей обещают закупить 20 накопительных емкостей для воды.

В конце августа ограничения подачи воды ввели в Симферополе и 39 близлежащих населенных пунктах. Спустя два месяца из-за дефицита питьевой воды власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности, поскольку в Чернореченском водохранилище, питающем регион водой, осталось запасов на 81 день — 16,8 млн кубометров воды.

Ранее в правительстве РФ в рамках комплексной программы по ликвидации дефицита воды на крымском полуострове подготовили отдельную программу мероприятий, на реализацию которой обещают выделить 5,8 млрд. Большинство средств предполагаются для Севастополя. В частности, их направят на переброску воды из Кадыковского карьера, строительство Бельбекского водозабора, работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, и геологические исследования для поиска новых подземных источников.

Помимо этого в Крыму обсуждают вопрос строительства первой в России опреснительной установки. По предварительным данным, ориентировочная стоимость проекта составит порядка 20–30 млрд руб.

Александр Егоров, Симферополь