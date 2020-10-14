«Гринпис» обнаружил в пробах с Камчатки нефтяные фракции, жирные кислоты и вещество, входящее в состав биопестицидов

Российское отделение «Гринпис» опубликовало первые результаты своих проб, взятых с берегов Камчатки, где были обнаружены трупы сотен морских животных и желтые масляные отложения в воде. О результатах организация рассказала на своем сайте.

В пробах морской, речной воды и биоматериалов (моллюсков, крабов) специалисты обнаружили компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Также в пробах воды был обнаружен диаллилсульфид — он может входить в том числе состав биопестицидов — и соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.

В пробах обнаружили и ряд металлов, в том числе соединений ртути, бора, ванадия, селена. Они были на уровне предельно допустимой концентрации. «Гринпис» отмечает, что цианидов и хлорорганических пестицидов в пробах они не нашли, при этом исследования проб на присутствие компонентов ракетного топлива и других показателей продолжаются.

Росприроднадзор 8 октября отчитался, что выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения на Камчатке. В воде реки Кирпичная показатель наличия фосфат-ионов выше допустимого в 10,8 раза, также превышены показатели аммоний-ионов (6,2 раза), железа (в 6,7 раза), общих фенолов (2,9 раза) и анионных поверхностно-активных веществ (1,2 раза).

В воде реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.

Места загрязнений. Карта: «Новая газета»

Многие пробы еще находятся в работе Росприроднадзора. В частности, показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи полигона еще неизвестны. Также нет результатов анализа почвы, находящейся около полигона.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что проверил выловленную в океане у берегов Камчатки рыбу и не увидел превышения вредных веществ после загрязнения акватории Авачинского залива. Гепрокуратура отчиталась, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие лишь горюче-смазочных материалов.

Представители Гринписа выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. По их версии, химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева.

Однако глава Камчатского края Владимир Солодов уверил, что, по его мнению, нет данных, которые бы показали, что катастрофа произошла из-за Козельского полигона.