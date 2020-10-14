Лавров: Россия никогда не считала Турцию стратегическим союзником и не разделяет ее точку зрения о военном решении конфликта в НКР

Россия считает Турцию «тесным партнером», а не стратегическим союзником. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не разделяет точку зрения Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. «Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить», — заявил Лавров.

По его мнению, в карабахском конфликте возможно политическое урегулирование. Это «поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом».

Россия, по словам Лаврова, не исключает, что

российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, который пока никто даже не начал обсуждать», — сказал Лавров.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk заявил, что отправка миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта возможна только с согласия Еревана и Баку, добавив, что

Турция должна участвовать в переговорах «де-юре или де-факто».

Сегодня уже пятый день с начала перемирия в карабахском конфликте, однако Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в его нарушении. О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу 9 октября и шли более десяти часов.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обвинили друг друга использовании наемных боевиков. Армения заявила о переброске Турцией 4 тыс. боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных. В свою очередь, Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что перемирие между Ереваном и Баку будет возможно лишь после того, как Турция прекратит вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, однако и Баку, и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.

Ереван также утверждал, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан отрицают причастность и даже вероятность такого происшествия.