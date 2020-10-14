Пригожин потребовал по 5 млн рублей с Навального и Соболь за причинение морального вреда

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к политикам и сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и Любови Соболь на 5 млн рублей из-за утверждений в адрес «Московского школьника». Копии документов, отправленных в Люблинский и Симоновский суды Москвы, опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина.

Первый иск связан с утверждениями Навального в твиттере о некачественных поставках еды в детские сады и школы.

«"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно», — написал политик.

Истец попросил суд признать высказывания Навального «недостоверными и порочащими честь и достоинство» и оценил причиненный ему моральный вред в пять миллионов рублей.

Второй иск связан с публикацией издания Znak.com, в которой Соболь обвинила бизнесмена в отравлении детей и воровстве большой суммы денег из московского бюджета. Пригожин потребовал обязать издание удалить «спорную публикацию» и опубликовать опровержение с указанием на решение суда, а также взыскать с Соболь компенсацию за нанесение вреда деловой репутации в размере пять миллионов рублей.

24 сентября на квартиру Алексея Навального был наложен арест. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это связано с иском комбината питания «Московский школьник».

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по требованию Пригожина. В июле Навальный объявил о закрытии юридического лица ФБК из-за отсутствия возможности выплатить долг.

В декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал расследование Любови Соболь о вспышке дизентерии и возложили ответственность за это на компании ООО «Вито-1» и «Конкорд» Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения.

Власти признали отравление более 150 человек. Роспотребнадзор назвал причиной заражения творог с липецкого предприятия «Чаплыгинмолоко», после произошедшего «Конкорд» решил подать в суд на него и прекратить с ним сотрудничество.

В октябре прошлого года суд обязал «Конкорд» выплатить 245 тысяч рублей в качестве компенсаций по двум коллективным искам родителей отравившихся детей.