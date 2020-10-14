РБК: Уралвагонзавод остался без заказов на 2021 год.

Крупнейший в России производитель вагонов не смог заключить контракты на поставку своей продукции в 2021 году ни с одним из крупнейших грузоотправителей, с которыми сотрудничал в прошлом. Об этом сегодня сообщило издание РБК.

«Корпорация „Уралвагонзавод“ (УВЗ, входит в „Ростех“) на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год. Об этом РБК рассказали источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов, два заказчика завода, а также подтвердил источник в УВЗ» — сообщается на сайте издания.

По словам одного из источников РБК, «Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов». Однако, по сведениям РБК, останавливать производство завод не намерен, несмотря на его большие долги, которые превышают 100 миллиардов рублей.

В пресс-службе УВЗ не стали устно комментировать это сообщение. «Новая газета» отправила письменный запрос. Ответ будет опубликован по получении.

Елена Шукаева