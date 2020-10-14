Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
РБК: Уралвагонзавод остался без заказов на 2021 год.
«Новая газета»редакция
Крупнейший в России производитель вагонов не смог заключить контракты на поставку своей продукции в 2021 году ни с одним из крупнейших грузоотправителей, с которыми сотрудничал в прошлом. Об этом сегодня сообщило издание РБК.
«Корпорация „Уралвагонзавод“ (УВЗ, входит в „Ростех“) на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год. Об этом РБК рассказали источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов, два заказчика завода, а также подтвердил источник в УВЗ» — сообщается на сайте издания.
По словам одного из источников РБК, «Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов». Однако, по сведениям РБК, останавливать производство завод не намерен, несмотря на его большие долги, которые превышают 100 миллиардов рублей.
В пресс-службе УВЗ не стали устно комментировать это сообщение. «Новая газета» отправила письменный запрос. Ответ будет опубликован по получении.
Елена Шукаева
Теги:долги, ng, уралвагонзавод
В России за сутки выявили еще 14 231 новых случаев COVID-19. Это рекорд с начала пандемии
В России за последние сутки выявили 14 231 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это рекорд с начала пандемии в России. Общее количество зараженных за все время достигло 1 340 409.
В Москве за сутки зарегистрировали 4573 новых заболевших COVID-19. Этот показатель по-прежнему остается максимальным с 15 мая — тогда в столице выявили 4748 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге количество новых зараженных COVID-19 составило 602, в Московской области — 429, в Ростовской области — 280, в Нижегородской области — 277.
За все время пандемии от COVID-19 умерли 23 205 человек (из них 239 только за последние сутки).
Мэр Москвы Сергей Собянин решил отправить московских школьников 6-11 классов на «дистанционку» с 19 октября по 1 ноября, при этом ученики 1-5 классов возобновят обучение в очном режиме. По словам мэра, для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов.
Собянин признался, что ситуация с распространением коронавируса в столице вызывает огромную тревогу. По его словам, в понедельник количество госпитализаций достигло 1 250 человек.
С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на миллион менее чем за четыре дня.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных