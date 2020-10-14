Баку заявил об ударе по ракетному комплексу в Армении. Ереван оставил за собой право уничтожать военные объекты в Азербайджане

В Минобороны Азербайджана заявили, что их вооруженные силы нанесли удар по территории Армении и уничтожили готовый к пуску ракетный комплекс. По словам Баку, оперативно-тактические ракеты Армении «были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры».

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — утверждают в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении в ответ сообщили, что 14 октября азербайджанские силы «взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения», однако добавили, что это было сделано «всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана».

«Отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана.

Всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении.

Это уже пятый день с начала перемирия в карабахском конфликте, однако Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в его нарушении.

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу 9 октября и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Примерно через час после этого стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана.