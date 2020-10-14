В России за сутки выявили еще 14 231 новых случаев COVID-19. Это рекорд с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 14 231 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это рекорд с начала пандемии в России. Общее количество зараженных за все время достигло 1 340 409.

В Москве за сутки зарегистрировали 4573 новых заболевших COVID-19. Этот показатель по-прежнему остается максимальным с 15 мая — тогда в столице выявили 4748 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге количество новых зараженных COVID-19 составило 602, в Московской области — 429, в Ростовской области — 280, в Нижегородской области — 277.

За все время пандемии от COVID-19 умерли 23 205 человек (из них 239 только за последние сутки).

Мэр Москвы Сергей Собянин решил отправить московских школьников 6-11 классов на «дистанционку» с 19 октября по 1 ноября, при этом ученики 1-5 классов возобновят обучение в очном режиме. По словам мэра, для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов.

Собянин признался, что ситуация с распространением коронавируса в столице вызывает огромную тревогу. По его словам, в понедельник количество госпитализаций достигло 1 250 человек.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на миллион менее чем за четыре дня.