Собянин отправил московских школьников 6-11 классов на «дистанционку» с 19 октября по 1 ноября

С понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме, при этом школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения «для улучшения ситуации с COVID-19». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в 1-5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11 классы — 500 тысяч. Мэр Москвы также добавил, что «для сокращения количества контактов» учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

При этом транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы, однако карты старшеклассников — нет.

По словам Собянина, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — «тьюторство», чтобы «лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями».

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — заявил мэр Москвы.

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