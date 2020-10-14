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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 113 от 14 октября 2020

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Собянин отправил московских школьников 6-11 классов на «дистанционку» с 19 октября по 1 ноября

Общество103

103
 

С понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме, при этом школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения «для улучшения ситуации с COVID-19». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в 1-5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11 классы — 500 тысяч. Мэр Москвы также добавил, что «для сокращения количества контактов» учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

При этом транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы, однако карты старшеклассников — нет.

По словам Собянина, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — «тьюторство», чтобы «лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями».

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — заявил мэр Москвы.

Дополняется

Теги:
собянин, москва, коронавирус, COVID-19

В Ростехнадзоре перечислили четыре причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Среди них — климатическое воздействие

Общество217

217
 

Ростехнадзор при расследовании аварии на ТЭЦ-3 в Норильске рассматривает четыре версии произошедшего. Об этом рассказал руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич, добавив, что говорить о «результатах расследования причин аварии преждевременно».

Власти, по словам Ходосевича, рассматривают следующие причины:

  • недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент;
  • нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента;
  • климатическое воздействие;
  • нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.

Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин также сообщил, что компания уже потратила около 3 млрд рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива.

Ранее в «Норникеле» оценили ущерб от разлива топлива под Норильском в 21,4 млрд рублей. Однако Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК)» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей. В «Норникеле» утверждали, что Росприроднадзор допустил ошибку, принимая коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5.

При этом затраты на восстановление утраченных биоресурсов из-за разлива топлива оценили в дополнительные 40 млрд рублей. На восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет и 9 тысяч тонн мальков ценных пород рыбы, которые будут выращивать три рыборазводных завода.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что в грунт попали более шести тысяч тонн дизельного топлива, а в местные водоемы — около 15 тысяч тонн.

Сотрудников ТЭЦ-3 задержали вскоре после аварии. Следствие считает, что фигуранты дела продолжили использовать резервуар для топлива, хотя тот еще с 2018 года требовал капитального ремонта. Против них возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК).

Теги:
топливо, тэц-3, норникель, ростехнадзор, ng
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