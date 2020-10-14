В Ростехнадзоре перечислили четыре причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Среди них — климатическое воздействие

Ростехнадзор при расследовании аварии на ТЭЦ-3 в Норильске рассматривает четыре версии произошедшего. Об этом рассказал руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич, добавив, что говорить о «результатах расследования причин аварии преждевременно».

Власти, по словам Ходосевича, рассматривают следующие причины:

недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент;

нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента;

климатическое воздействие;

нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.

Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин также сообщил, что компания уже потратила около 3 млрд рублей на ликвидацию разлива дизельного топлива.

Ранее в «Норникеле» оценили ущерб от разлива топлива под Норильском в 21,4 млрд рублей. Однако Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК)» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей. В «Норникеле» утверждали, что Росприроднадзор допустил ошибку, принимая коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5.

При этом затраты на восстановление утраченных биоресурсов из-за разлива топлива оценили в дополнительные 40 млрд рублей. На восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет и 9 тысяч тонн мальков ценных пород рыбы, которые будут выращивать три рыборазводных завода.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что в грунт попали более шести тысяч тонн дизельного топлива, а в местные водоемы — около 15 тысяч тонн.

Сотрудников ТЭЦ-3 задержали вскоре после аварии. Следствие считает, что фигуранты дела продолжили использовать резервуар для топлива, хотя тот еще с 2018 года требовал капитального ремонта. Против них возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК).