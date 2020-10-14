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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Россию вновь избрали в Совет ООН по правам человека
Россию после четырехлетнего перерыва вновь избрали членом Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило постоянное представительство России при отделении ООН в Женеве.
«158 государств поддержали кандидатуру России на голосовании. Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству», — говорится в сообщении российского постпредства в твиттере.
Всего в совет на следующие три года избрали 15 стран: кроме России, в совет вошли Великобритания, Франция, Украина, Китай, Узбекистан, Пакистан, Куба, Мексика, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Малави, Непал, Сенегал. В новом составе совет приступит к работе 1 января 2021 года.
Официальный представитель председателя Генеральной ассамблеи ООН Бренден Варма заявил, что это первое голосование 75-й сессии Генассамблеи ООН, и напомнил, что членство в СПЧ «открыто для всех государств-членов ООН».
Госсекретарь США Майк Помпео осудил новый состав совета и заявил, что избрание России, Китая и Кубы в cовет подтверждает правильность решения президента США Дональда Трампа выйти из совета и использовать иные возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека.
«После нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня
Генеральная Ассамблея ООН снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году», — отметил Помпео.
Совет по правам человека (СПЧ) — межправительственный орган системы ООН. В его состав входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. Совет был создан в 2006 году в соответствии с резолюцией ГА ООН 60/251 — он пришел на смену Комиссии по правам человека. Заседания СПЧ проходят в офисе ООН в Женеве. США вышли из совета в 2018 году.
Срок полномочий государства-члена СПЧ составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования. Страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.