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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 14 октября. Коротко
Общество301
Наталья Глуховакорреспондент
301
- Россию после четырехлетнего перерыва вновь избрали в Совет ООН по правам человека. Госсекретарь США Майк Помпео осудил это избрание и заявил, что Генассамблея ООН «вновь избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу». Всего в совет на следующие три года избрали 15 стран, в новом составе он приступит к работе 1 января 2021 года.
- Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель в переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым вновь заявил, что «российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования» отравления политика Алексея Навального. Боррель также напомнил Лаврову, что Евросоюз готовит санкции против россиян, причастных к использованию «Новичка».
- Росгвардия вновь уверила, что выдала разрешение на оружие подозреваемому в убийстве трех человек под Нижним Новгородом Даниилу Монахову на законных основаниях. Накануне стало известно, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии и что он не прошел необходимый медосмотр. О том, что Монахов владел оружием законно, в Росгвардии уже говорили 12 октября.
- Члена сборной России по серфингу Майю Рудик, пострадавшую во время тренировок на загрязненном Халактырском пляже, признали потерпевшей по уголовному делу о загрязнении и выбросу сотен мертвых морских животных на Камчатке. У нее диагностировали химический ожог роговицы глаза.
- Мосгорсуд изменил меру пресечения для бывшего основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Домашний арест заменили на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Хотина обвиняют в хищении 7,5 миллиардов рублей.
- Россияне после презентации Apple новой версии iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Стоимость места варьируется от рубля до 75 тысяч рублей.
- В Москве скончались 52 пациента с COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в столице достигло 5739. Число заразившихся COVID-19 в мире достигло 38 миллионов человек — количество заразившихся выросло на миллион менее чем за четыре дня.
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