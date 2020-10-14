Российские СМИ запустили акцию в поддержку Ивана Сафронова. Он уже 100 дней находится в СИЗО «Лефортово»

«Новая газета», РБК, VTimes, журнал «Холод», телеканал «Дождь», журнал «Дискурс», ИД «Коммерсант», «Ведомости», Daily Storm, The Bell и другие известные СМИ 14 октября запустили акцию в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

14 октября наступает ровно сто дней, как Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Ни общественности, ни адвокатам, ни самому журналисту за это время так и не было предъявлено никаких доказательств его вины.

«Новая газета» и другие известные СМИ, участвующие в акции, в знак поддержки Сафронова поставили на свои сайты баннер с фотографией коллеги и надписью «От статей до статьи». Этот баннер ведет на сайт freesafronov.ru, который создали коллеги и друзья журналиста, либо на подборку новостей о нем.

Цель акции — не дать читателям забыть о том, что ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела Сафронова от общественности. Коллеги журналиста помнят о нем и выражают ему свою поддержку.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля. Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Адвокат журналиста Иван Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.