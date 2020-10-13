В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за водного кризиса. Доступной воды в единственном водохранилище осталось 15%

В Севастополе правительство региона на комиссии по ЧС приняло решение ввести режим повышенной готовности из-за водного кризиса.

Из 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище фактически для использования осталось только 9,8 млн. кубометров воды, или 15%. В пресс-службе регионального правительства уверяют, что если осадков не будет, то воды хватит на 81 день.

Вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что пока подачу воды по графику в жилые дома, как в соседней республике Крым, вводить не планируют. На вопрос, насколько хватит запасов воды, он не ответил, сославшись на занятость.

Накануне на заседании правительства России было решено выделить Севастополю и Республике Крым почти 5 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения на полуострове. Еще более 870 млн рублей планируют потратить на капремонт сетей водоснабжения и на разработку дополнительных скважин.

На заседании правительства Севастополя вице-губернатор Владимир Базаров уточнил, что из средств, которые выделает федеральный центр полуострову, в этом году 175 млн рублей потратят на ремонт сетей водоснабжения региона, еще 55 млн рублей — на проведение геологоразведки и бурение скважин на существующих водозаборах.

Оставшиеся деньги освоят строители Минобороны на строительство водозабора на реке Бельбек и переброску водных ресурсов из Кадыковского водохранилища.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Instagram уточнил, что около 5 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства России именно на проект по строительству водозабора на реке Бельбек на территории Севастополя с очистными и инженерными сооружениями для забора паводковых вод и на водовод для переброски воды из Кадыковского карьера.

«Эти проекты будет осуществлять Минобороны. Поручил сегодня Владимиру Базарову вместе с военными строителями начинать работу буквально на следующей неделе», — уточнил губернатор Севастополя.

Дефицит пресной воды в Крыму возник после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Сейчас в водохранилищах Симферопольского и Бахчисарайского районов от 10 до 20% воды.

В начале сентября Михаил Развожаев на встрече с президентом получил одобрение Владимира Путина на реализацию проекта переброски крымской реки Коккозка для водоснабжения Севастополя. Против выступили жители Бельбекской долины, а также политики Республики Крым. Проект может лишить воды 30 тысяч крымчан и грозит локальной экологической катастрофой.

В конце сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика не сможет поделиться водой с Севастополем и что проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище не будет реализован.