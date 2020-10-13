Компания Apple представила новый iPhone 12

Apple провела презентацию, на которой показала свои новые устройства. На ней был представлен и новый iPhone 12, который будет доступен в пяти цветах.

У iPhone 12 будет дисплей Super Retina XDR, две камеры — основная и широкоугольная, а также экран OLED. В компании заявили, что это будет самый первый iPhone c 5G, а именно «самый маленький и легкий телефон с 5G».

iPhone 12. Презентация Apple

В Apple также добавили, что, по сравнению с iPhone 11, новый iPhone 12 на 11% тоньше, на 15% меньше и легче. Диагональ экрана — 6,1 дюйма (15,5 см). iPhone 12 mini будет стоить 699 долларов, а iPhone 12 — 799 долларов.

На презентации был также представлен iPhone 12 Pro — он будет в четырех цветах — серебристы, графитовый, золотой и синий.

iPhone 12 Pro. Презентация Apple

Apple также показала новый HomePod mini — новую «умную колонку». Утверждается, что с помощью голосового помощника Siri она будет управлять умным домом и другими приложениями Apple. Стоимость в — 99 долларов.