Власти Крыма до конца года планируют приватизировать крупнейший винзавод полуострова ПАО «Массандра». Как сообщил «Новой газете» советник бывшего первого зампреда правительства Крыма Михаила Шеремета Александр Талипов, «Массандру» могут приобрести структуры братьев Ковальчуков.

Осенью 2014 года Совет министров Крыма передал «Массандру» в ведение управления делами президента, а спустя пять лет в 2019 году предприятие стало собственностью крымского Минсельхоза, а затем Минимущества. Весной 2020 года крымские власти провели акционирование «Массандры» со 100% долей правительства Крыма. Тогда чиновники заверяли, что предприятие останется в собственности республики.

13 октября на сайте Госсовета Крыма появился документ, по которому до конце года ПАО «Массандра» будет приватизировано. Стартовая стоимость одного из крупнейших и старейших винзаводов на полуострове оценивается всего в 3,6 млрд рублей. При этом уставной капитал «Массандры» составляет 3,5 млрд, общая площадь винодельческих хозяйств — 11 тыс. га (из них 4 тыс. га засажены виноградниками). «Земля будет скорее всего в аренде, но сами виноградники будут принадлежать новому собственнику.

Фактически платя копейки за аренду, они будут иметь землю», — говорит Александр Талипов.

По словам Талипова, стартовая стоимость предприятия сильно занижена. Стоимость гектара земли под сельскохозяйственные цели в районе Южного берега Крыма составляет около одного миллиона рублей. Исходя из этого, стоимость «Массандры» может достигать 100 млрд рублей.

Но у предприятия есть еще 4 гектара виноградников, а также целый производственный комплекс. Кроме того, в коллекции «Массандры» находятся различные старинные вина. Например, три бутылки вина XVIII века. Стоимость одной бутылки вина этого периода на мировых аукционах составляет может достигать 100 млн рублей. «А у винзавода большая коллекция старинного вина и более поздних периодов, которое также имеет немалую стоимость», — поясняет он.

В разговоре с «Новой газетой» Александр Талипов допустил, что предприятие приобретут структуры связанные с братьями Ковальчуками.

Председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук в 1996 году вместе с Владимиром Путиным стал соучредителем дачного кооператива «Озеро», а в 2000 году возглавил центр стратегических разработок «Северо-Запад». В 2006 году банк Ковальчука стал одним из крупнейших акционеров канала «Рен ТВ». Член президиума совета по науке при президенте РФ Михаил Ковальчук заведует кафедрой физики наносистем МГУ.

В 2017 году министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым подвело итоги торгов по продаже 100% акций АО «Завод шампанских вин "Новый Свет"» — одного из старейших винодельческих предприятий Крыма. Победителем признана компания «Южный проект», стопроцентная «дочка» банка «Россия» Ковальчука (создана незадолго до торгов, 23 ноября 2017 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакс»). Цена составила 1,5 млрд рублей, что всего на 40 млн выше стартовой цены. Вместе с акциями предприятия в сделку вошли девять земельных участков общей площадью более 93,5 тыс. кв. м с расположенными на них зданиями площадью почти 60 тыс. кв. м.