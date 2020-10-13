Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии. Росгвардия выдала ему разрешение на оружие без проверки медсправок

Подозреваемый в убийстве трех человек под Нижним Новгородом наблюдался у врача из-за депрессии. Медицинские работники частной организации выдали справки для получения разрешения на оружие без необходимого медицинского исследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

«В подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений», — сообщили в ведомстве, добавив, что на учет психиатра стрелка не поставили.

В Нижегородской области СК по региону возбудил дело о халатности при выдаче разрешения на оружие. При этом в Росгвардии ранее сообщили, что открывший стрельбу в Нижегородской области владел оружием законно.

Молодого человека, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, 13 октября нашли мертвым. Тело 18-летнего юноши обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии на окраине деревни Большеорловское. В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида».

12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина Даниил Монахов устроил стрельбу на остановке. СК по Нижегородской области возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщали, что вероятной причиной произошедшего мог стать его конфликт с бабушкой. По информации ТАСС и местного портала NN, бабушка стрелка скончалась от полученных ранений в карете скорой помощи. По уточненным данным, Монахов ранил пять человек.