«Интерфакс»: сын министра здравоохранения Иркутской области задержан по делу о госзакупках СИЗ

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник.

«Сейчас идет заседание суда об избрании сыну министра здравоохранения меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

Бывший советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин добавил, что Ледяеву допросили в качестве свидетеля.

По предварительным данным, задержанного обвиняют в многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ и п.«а» ч.2 ст. 238.1 УК РФ). На сайте Следственного комитета РФ по Иркутской области опубликовано заявление о расследовании дела, но не указаны имена фигурантов.

По версии следствия, некий индивидуальный предприниматель при помощи поддельных документов поставлял в медицинские учреждения бракованные средства индивидуальной защиты. Ущерб бюджету Иркутской области причинен в размере 40 миллионов рублей, говорится в заявлении.

Шишкин также предположил, что задержание сына министра может быть связано с выяснением обстоятельств поставок СИЗов и ИВЛов некоторыми фирмами на крупную сумму весной этого года».

Помощник министра Ольга Лагунова сообщила «Интерфаксу», что в понедельник в областном Минздраве работали следователи.

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28 сентября сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Левченко совместно с директором ООО «Звезда» Олегом Хамуляком заключил договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 миллионов рублей. После этого они создали еще одно предприятие, из-за которого стоимость работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов рублей. Ущерб по делу СК оценил в более 185 миллионов рублей.