Госдума лишила депутата Лысакова поста первого зампредседателя комитета за высказывания

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление об освобождении депутата Вячеслава Лысакова (входит во фракцию «Единая Россия») от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает ТАСС.

12 октября лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции намерен обсудить вопрос о снятии Лысакова с поста в комитете. Глава фракции заявил, что должность первого заместителя «одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков».

Неверов не пояснил, какие именно заявления парламентария стали поводом для недовольства. Сам Лысаков назвал это решение «ожидаемым» и сообщил, что связывает освобождение от должности с комментариями и оценками, которые он публиковал с апреля в своем телеграм-канале.

Лысаков также добавил, что, хотя он и входит во фаркцию единороссов в Госдуме, но не состоит в партии «Единая Россия», и высказывания отражают только его точку зрения. По его словам, для «Единой России» он теперь стал «лишним человеком».

Лысаков при этом останется депутатом Госдумы и, по словам Неверова, будет «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным».

Лысаков — депутат Госдумы шестого и седьмого созывов, член фракции «Единой России», но не член партии. Накануне депутат сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.