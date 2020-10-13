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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 112 от 12 октября 2020

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Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций со Швецией. У него обнаружили коронавирус

Общество42

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Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает футбольная ассоциация Португалии. Из-за этого нападающий не сможет выступить за сборную в матче Лиги наций против Швеции 14 октября.

Болезнь у футболиста проходит бессимптомно, его отправили на самоизоляцию. 

12 октября Роналду опубликовал в своем инстаграме фотографию с командой. Остальные игроки сборной уже получили отрицательные тесты на наличие COVID-19 и продолжают подготовку к матчу. 

Ранее нападающий отказался соблюдать карантин после обнаружения коронавируса у двух сотрудников «Ювентуса», чтобы сыграть за сборную. 

Теги:
sk, ювентус, коронавирус, роналдо

МИД Норвегии: Россия совершила хакерскую атаку на парламент королевства

Политика386

386
 

Норвегия обвинила Россию в атаке на системы Стортинга (парламента королевства) в августе. Об этом заявила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрайде.

Парламент 24 августа сообщил о взломе электронной почты депутатов, до сих пор следствие не называло подозреваемых в атаке.

«Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Службы безопасности и разведка тесно сотрудничают с нами в разрешении проблемы. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия», — заявила министр. 

Сёрайде не уточнила, связано обвинение с Россией как государством или же с хакерами-гражданами РФ.

Неизвестные взломали почтовые ящики норвежских депутатов и сотрудников Стортинга в конце августа и выкачали оттуда данные. Норвежские власти предприняли ряд срочных мер и остановили хакерскую атаку. Тогда депутаты переживали, что злоумышленники могли получить доступ к дискуссиям о политической стратегии партий в стране. Они также высказывали опасения, что в сеть может утечь переписка, в которой те не выбирали слов для обсуждения начальства.

В начале августа Осло объявил о высылке из Норвегии дипломата из российского торгпредства, обвиняемого в покупке секретных данных у одного из инженеров норвежского предприятия DNV GL (занимается разработкой систем навигации и предоставляло консультации при прокладе обоих газопроводов «Северный поток»). По версии Норвегии, российский дипломат был офицером разведки. МИД России выслал норвежского дипломата из Москвы в ответ.

В 2018 году в Осло был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев. По версии следствия, он пытался собрать разведданные в здании парламента Норвегии, куда приехал на конференцию. Позже Бочкарева оправдали.

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Теги:
kn, хакеры, россия, норвегия
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