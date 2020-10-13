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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций со Швецией. У него обнаружили коронавирус
Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает футбольная ассоциация Португалии. Из-за этого нападающий не сможет выступить за сборную в матче Лиги наций против Швеции 14 октября.
Болезнь у футболиста проходит бессимптомно, его отправили на самоизоляцию.
12 октября Роналду опубликовал в своем инстаграме фотографию с командой. Остальные игроки сборной уже получили отрицательные тесты на наличие COVID-19 и продолжают подготовку к матчу.
Ранее нападающий отказался соблюдать карантин после обнаружения коронавируса у двух сотрудников «Ювентуса», чтобы сыграть за сборную.
Теги:sk, ювентус, коронавирус, роналдо
МИД Норвегии: Россия совершила хакерскую атаку на парламент королевства
Норвегия обвинила Россию в атаке на системы Стортинга (парламента королевства) в августе. Об этом заявила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрайде.
Парламент 24 августа сообщил о взломе электронной почты депутатов, до сих пор следствие не называло подозреваемых в атаке.
«Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Службы безопасности и разведка тесно сотрудничают с нами в разрешении проблемы. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия», — заявила министр.
Сёрайде не уточнила, связано обвинение с Россией как государством или же с хакерами-гражданами РФ.
Неизвестные взломали почтовые ящики норвежских депутатов и сотрудников Стортинга в конце августа и выкачали оттуда данные. Норвежские власти предприняли ряд срочных мер и остановили хакерскую атаку. Тогда депутаты переживали, что злоумышленники могли получить доступ к дискуссиям о политической стратегии партий в стране. Они также высказывали опасения, что в сеть может утечь переписка, в которой те не выбирали слов для обсуждения начальства.
В начале августа Осло объявил о высылке из Норвегии дипломата из российского торгпредства, обвиняемого в покупке секретных данных у одного из инженеров норвежского предприятия DNV GL (занимается разработкой систем навигации и предоставляло консультации при прокладе обоих газопроводов «Северный поток»). По версии Норвегии, российский дипломат был офицером разведки. МИД России выслал норвежского дипломата из Москвы в ответ.
В 2018 году в Осло был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев. По версии следствия, он пытался собрать разведданные в здании парламента Норвегии, куда приехал на конференцию. Позже Бочкарева оправдали.
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