Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций со Швецией. У него обнаружили коронавирус

Норвегия обвинила Россию в атаке на системы Стортинга (парламента королевства) в августе. Об этом заявила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрайде.

Парламент 24 августа сообщил о взломе электронной почты депутатов, до сих пор следствие не называло подозреваемых в атаке.

«Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Службы безопасности и разведка тесно сотрудничают с нами в разрешении проблемы. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия», — заявила министр.

Сёрайде не уточнила, связано обвинение с Россией как государством или же с хакерами-гражданами РФ.

Неизвестные взломали почтовые ящики норвежских депутатов и сотрудников Стортинга в конце августа и выкачали оттуда данные. Норвежские власти предприняли ряд срочных мер и остановили хакерскую атаку. Тогда депутаты переживали, что злоумышленники могли получить доступ к дискуссиям о политической стратегии партий в стране. Они также высказывали опасения, что в сеть может утечь переписка, в которой те не выбирали слов для обсуждения начальства.

В начале августа Осло объявил о высылке из Норвегии дипломата из российского торгпредства, обвиняемого в покупке секретных данных у одного из инженеров норвежского предприятия DNV GL (занимается разработкой систем навигации и предоставляло консультации при прокладе обоих газопроводов «Северный поток»). По версии Норвегии, российский дипломат был офицером разведки. МИД России выслал норвежского дипломата из Москвы в ответ.

В 2018 году в Осло был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев. По версии следствия, он пытался собрать разведданные в здании парламента Норвегии, куда приехал на конференцию. Позже Бочкарева оправдали.