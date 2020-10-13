Засекреченный свидетель в деле Азата Мифтахова не явился в суд, потому что «умер». На его показаниях строится все обвинение 

На заседание Головинского суда Москвы по делу Азата Мифтахова обвинитель сам решил огласить показания засекреченного свидетеля Петрова, так как, по словам стороны обвинения, свидетель умер от «травмы сердца». Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

На показаниях засекреченного свидетеля Петрова, а также такого же засекреченного свидетеля Караульного, строится все обвинение Мифтахову.

«Все данные засекречены, суд отклонил ходатайства о рассекречивании анкетных данных», — отметила Сидоркина в беседе с «Новой».

9 февраля 2019 года во время очной ставки засекреченного свидетеля заранее скрыли под маской и представили под псевдонимом. Петров утверждал, что в ночь на 31 января он видел шесть человек на Онежской улице, где находится офис «Единой России».

Спустя год свидетель вспомнил, что нападавшие разделились на две группы, в одной из которых находился Мифтахов.

Что конкретно там делал Мифтахов, засекреченный свидетель не смог объяснить, однако добавил, что запомнил обвиняемого по «выразительным бровям».

Суд не раз отказывал изменить Мифтахову меру пресечения с СИЗО на домашний арест, потому что Мифтахов, по мнению суда, сможет в том числе пропагандировать «неконституционную смену власти путем организации цветных революций и отрицание политической власти».

7 февраля 2019 года Мифтахову было выдвинуто обвинение в нападении на офис «Единой России» в Ховрино — речь идет о поджоге офиса партии, когда неизвестные кинули дымовую шашку в разбитое окно здания.

Тогда присутствовавший на очной ставке засекреченный свидетель опознал Мифтахова лишь «по выразительным бровям» и сообщил, что он руководил действиями нападавших. Обвиняемый вину не признал. 2 февраля Мифтахов был отправлен в СИЗО, он уже полтора года находится в Бутырской тюрьме.

Адвокат Мифтахова сообщала, что ее подзащитный подвергался пыткам и насилию, а правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта мехмата политическим заключенным.