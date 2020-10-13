Лечащий врач Навального в Омске уволился по личным мотивам

Заместитель главного врача по медицинской помощи БСМП-1 Анатолий Калиниченко покидает свое место работы, об этом сообщает местное издание NGS55.

Он планирует заняться хирургией в одной из омских частных клиник. «Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — заявил он изданию.

Калиниченко заявил «Новой газете», что увольнение не связано с ситуацией в омской больнице. «Личные причины. Давление на меня не оказывалось, увольнение не связано с главврачом больницы».

По его словам, он давно думал над этим решением, но оставался в больнице на время пандемии COVID-19 и в период госпитализации политика Алексея Навального.

Ранее стало известно, что Александр Мураховский — главврач омской больницы, лечивший Навального — будет руководить еще одним медучреждением — городской клинической больницей № 1. Его назначили временно исполняющим обязанности главного врача. Мураховский — депутат горсовета и член «Единой России».

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске и затем отвезли БСМП № 1. Его лечением занимались в том числе Мураховский и Калиниченко. Из БСМП № 1 политика после долгих переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.

Организации по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок» 6 октября. До этого правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Россия отравление политика отрицает.