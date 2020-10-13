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№ 112 от 12 октября 2020

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Старший по званию застрелил контрактника в Крыму

Общество28

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

28
 

В крымской воинской части старший по званию застрелил контрактника. Об этом на странице в Facebook сообщила мать убитого Алена Бобровских. Источник в Черноморском флоте также подтвердил «Интерфаксу», что по делу ведется следствие.

«Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в военнской части, а он так хотел быть военным. (Не пускайте сыновей в армию). Сейчас идёт следствие», — пишет женщина.

Скриншот страницы матери погибшего ВК

По данным «Интерфакса», молодого военнослужащего застрелил сослуживец. Возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего: от неосторожного обращения с оружием до умышленного убийства.

Оперативный комментарий в пресс-службе Черноморского флота «Новой газете» получить не удалось. Мать погибшего срочника на момент публикации на сообщение «Новой» также пока не ответила. Убийство произошло в воинской части, базирующейся в селе Перевальное, пишет крупнейший крымский телеграм-канал ЧКХ.

Теги:
kn, убийство, контрактники, армия, крым, военные

Индекс свободы интернета в России впервые стал отрицательным

Общество143

143
 

За пять лет существования индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля. Это зафиксировало «Общество защиты интернета» (ОЗИ).

«Понадобилось менее пяти лет, чтобы ежемесячное падение съело запас в тысячу баллов — и теперь индекс свободы интернета будет считаться в отрицательной зоне», — сообщили эксперты ОЗИ.

Исследователи отметили, что за пять месяцев с момента публикации последнего отчета в СМИ вышло 161 сообщение, связанное со свободой интернета в России. Таким образом, с марта индекс снизился на 121 балл. К началу сентября его значение было минус 37 баллов.

Эксперты анализировали публикации в СМИ и выставляли за каждую статью от 10 до минус 10 баллов. Оценка зависела от того, насколько позитивно или негативно влияет новость на свободу интернета. После этого высчитывался средний балл.

«В апреле ФНС получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян. В мае Генпрокуратура получила возможность блокировать вообще что угодно без какой-либо подотчетности и общественного контроля. Летом Путин подписал закон о создании суперрегистра данных обо всех россиянах», — напомнили сотрудники ОЗИ.

Также исследователи подчеркнули, что в июле в голосовании по поправкам в Конституцию участвовали тысячи недействительных паспортов, а в августе правительство скрыло всю информацию «об обороне».

Рост индекса наблюдался лишь в феврале 2016 года, в июле 2017 года и в апреле 2019 года на фоне митинга против закона о суверенном интернете».

Теги:
sk, суверенный интернет, свобода, интернет
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