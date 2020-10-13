В крымской воинской части старший по званию застрелил контрактника. Об этом на странице в Facebook сообщила мать убитого Алена Бобровских. Источник в Черноморском флоте также подтвердил «Интерфаксу», что по делу ведется следствие.

«Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в военнской части, а он так хотел быть военным. (Не пускайте сыновей в армию). Сейчас идёт следствие», — пишет женщина.

Скриншот страницы матери погибшего ВК

По данным «Интерфакса», молодого военнослужащего застрелил сослуживец. Возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего: от неосторожного обращения с оружием до умышленного убийства.

Оперативный комментарий в пресс-службе Черноморского флота «Новой газете» получить не удалось. Мать погибшего срочника на момент публикации на сообщение «Новой» также пока не ответила. Убийство произошло в воинской части, базирующейся в селе Перевальное, пишет крупнейший крымский телеграм-канал ЧКХ.