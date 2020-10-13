Индекс свободы интернета в России впервые стал отрицательным

За пять лет существования индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля. Это зафиксировало «Общество защиты интернета» (ОЗИ).

«Понадобилось менее пяти лет, чтобы ежемесячное падение съело запас в тысячу баллов — и теперь индекс свободы интернета будет считаться в отрицательной зоне», — сообщили эксперты ОЗИ.

Исследователи отметили, что за пять месяцев с момента публикации последнего отчета в СМИ вышло 161 сообщение, связанное со свободой интернета в России. Таким образом, с марта индекс снизился на 121 балл. К началу сентября его значение было минус 37 баллов.

Эксперты анализировали публикации в СМИ и выставляли за каждую статью от 10 до минус 10 баллов. Оценка зависела от того, насколько позитивно или негативно влияет новость на свободу интернета. После этого высчитывался средний балл.

«В апреле ФНС получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян. В мае Генпрокуратура получила возможность блокировать вообще что угодно без какой-либо подотчетности и общественного контроля. Летом Путин подписал закон о создании суперрегистра данных обо всех россиянах», — напомнили сотрудники ОЗИ.

Также исследователи подчеркнули, что в июле в голосовании по поправкам в Конституцию участвовали тысячи недействительных паспортов, а в августе правительство скрыло всю информацию «об обороне».

Рост индекса наблюдался лишь в феврале 2016 года, в июле 2017 года и в апреле 2019 года на фоне митинга против закона о суверенном интернете».