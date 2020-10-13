Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»

Президент «Сбера» Герман Греф не войдет в обновленный состав совета директоров «Яндекса», сообщают российские информагентства со ссылкой на релиз IT-компании.

«Срок полномочий г-на Грефа истекает на годовом общем собрании акционеров 2020 года, и он не номинируется на переизбрание», — цитирует РИА Новости сообщение «Яндекса».

Годовое собрание акционеров пройдет 29 октября. В совет директоров могут избрать основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и экс-техдиректора компании Михаила Парахина.

Глава «Сбера» вошел в состав совета директоров «Яндекса» в 2014 году, однако позже произошел «развод» компаний. Совместно со Сбербанком IT-компания разрабатывала сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». В июле Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» выкупил долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете».

В конце 2019 года Сбербанк — держатель «золотой акции» «Яндекса» — официально отошел от управления компанией. Банк продал бумагу за 1 евро, «золотая акция» ушла в специальный фонд. Пакет основателя холдинга Воложа должен был перейти в семейный траст. Все эти изменения обсуждались с администрацией президента и правительством.

«Яндекс» решил поменять структуру после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении до 20% доли иностранцев в компаниях-владельцах значимых интернет-ресурсов. Глава «Яндекса» Волож имеет гражданство Мальты.