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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 112 от 12 октября 2020

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В Москве задержали еще двоих участников акции Pussy Riot с радужными флагами

Общество297

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В Москве силовики задержали активистов Тима Бесцвета (имя изменено — ред.) и Алана Леонгарда, которые 7 октября участвовали в акции Pussy Riot с радужными флагами. Об этом «Медиазоне» сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

Она рассказала, что Бесцвета задержали у Мосгорсуда. Он пришел поддержать активиста Александра Софеева, которого арестовали за эту же акцию на 30 суток. Его привезли в ОВД «Китай-город». Как уточняет «Апология протеста», ему вменяют повторное нарушение правил проведения акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и хотят оставить в отделе до суда.

Леонгарда задержали у отдела, куда он приехал, чтобы поддержать Бесцвета. Телеграм-канал Avtozak LIVE пишет, что его увезли в другой ОВД.

ОБНОВЛЕНО 16:05

Как сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE, к мундепу Люсе Штейн на адрес прошлого места жительства пришли силовики, однако ее там не застали.

7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, Администрации президента, Верховного суда, Минкульта и ОВД по Басманному району. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне. После акции силовики задерживали ;ее участников.

Теги:
em, задержания, москва
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