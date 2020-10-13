Суд в Нижнем Новгороде прекратил дело в отношении Ирины Славиной, погибшей после акта самосожжения

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 13 октября прекратил дело журналистки, главного редактора нижегородского издания Koza.Press Ирины Славиной в связи со смертью. Славиной вменялось распространение фейк-ньюс. Об этом рассказал глава правозащитной группы Агора Павел Чиков со ссылкой на адвоката Евгения Губина.

Адвокат возражал против прекращения дела в связи со смертью и настаивал на том, что в действиях Славиной отсутствовал состав правонарушения. По словам Чикова, представители МВД и прокуратуры на заседание не пришли, а суд в ходатайстве об их вызове отказал.

В Нижнем Новгороде сотрудники коммунальных служб вновь разобрали мемориал в память о журналистке, хотя ранее ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что разбирать мемориал не будут.

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3 августа мировой судья Даниэль Аракелов признал Славину виновной за новость на сайте Koza.Press — в ней рассказывалось о первом заболевшем коронавирусом в городе Кстово. Славину оштрафовали на 65 тысяч рублей. Заражения жителей Кстова COVID-19 власти затем подтвердили официально, но суд не принял это во внимание.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия спасателей Ирина скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», у нее изъяли всю технику. В СК отрицают связь между самоубийством и действиями силовых структур.