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Милицейское насилие в Беларуси: новые эпизоды

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№ 112 от 12 октября 2020

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 33 тысячи евро двум москвичам, которых силовики ударили дубинками на акции 6 мая 2012 года

Общество3

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 16 тысяч евро Виктору Захарову и 16,9 тысячи евро — пенсионерке Туране Варжабетьян. Решение опубликовано на сайте суда. 

Обоих заявителей силовики ударили дубинками во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. У Варжабетьян впоследствии диагностировали сотрясение мозга, отмечал «Общественный вердикт». По обоим случаям дела так и не были возбуждены. 

ЕСПЧ признал нарушение Россией статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток «в ее материально-правовом и процессуальном аспектах». Также суд счел, что была нарушена статья 11, которая дает право на свободу собраний и объединений. Помимо компенсаций, ЕСПЧ также обязал российские власти выплатить заявителям по 4,5 тысячи евро судебных издержек. 

В Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года прошел «Марш миллионов», силовики на нем задержали несколько сотен человек. Десятки человек стали фигурантами уголовного дела по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к силовикам (ст. 318 УК). 

Теги:
em, компенсация, россия, еспч

Ультраправый депутат в Словакии получил 4 года тюрьмы за раздачу чеков на сумму 1488 евро

Общество62

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Лидер ультраправой парламентской «Народной партии  "Наша Словакия"» Мариан Котлеба приговорен к 4 годам и 4 месяцам заключения за незаконное использование неонацистской символики, сообщает Euronews.

Мариан Котлеба. Фото: Creative Commons

Инцидент, за который осудили Котлебу, произошел 14 марта 2017 года (тогда неонацист был главой Банска-Бистрицкого края) — в годовщину образования Первой Словацкой республики, чье правительство сотрудничало с Гитлером. Котлеба выписал трем финансово неблагополучным семьям чеки на сумму 1488 евро каждый.

Шифр 1488 используется в неонацистской среде как обозначение «превосходства белой расы» или приветствие.

Это первый случай в современной истории страны, когда к тюремному сроку приговорен депутат. Котлеба еще может обжаловать приговор в Верховном суде.

«Народная партия "Наша Словакия"» пользуется неонацистской и приближенной к нацистской символикой, ее члены облачаются в военную форму и выступают против политики ЕС и НАТО. Сейчас депутаты партии занимают 17 из 150 мест в парламенте Словакии и даже получили два кресла в Европарламенте. Котлеба считает Словакию наследницей марионеточного нацистского государства времен Второй мировой.

Теги:
kn, приговор, неонацисты, словакия
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