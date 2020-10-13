ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 33 тысячи евро двум москвичам, которых силовики ударили дубинками на акции 6 мая 2012 года

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 16 тысяч евро Виктору Захарову и 16,9 тысячи евро — пенсионерке Туране Варжабетьян. Решение опубликовано на сайте суда.

Обоих заявителей силовики ударили дубинками во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. У Варжабетьян впоследствии диагностировали сотрясение мозга, отмечал «Общественный вердикт». По обоим случаям дела так и не были возбуждены.

ЕСПЧ признал нарушение Россией статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток «в ее материально-правовом и процессуальном аспектах». Также суд счел, что была нарушена статья 11, которая дает право на свободу собраний и объединений. Помимо компенсаций, ЕСПЧ также обязал российские власти выплатить заявителям по 4,5 тысячи евро судебных издержек.

В Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года прошел «Марш миллионов», силовики на нем задержали несколько сотен человек. Десятки человек стали фигурантами уголовного дела по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к силовикам (ст. 318 УК).