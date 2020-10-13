Ультраправый депутат в Словакии получил 4 года тюрьмы за раздачу чеков на сумму 1488 евро

Лидер ультраправой парламентской «Народной партии "Наша Словакия"» Мариан Котлеба приговорен к 4 годам и 4 месяцам заключения за незаконное использование неонацистской символики, сообщает Euronews.

Мариан Котлеба. Фото: Creative Commons

Инцидент, за который осудили Котлебу, произошел 14 марта 2017 года (тогда неонацист был главой Банска-Бистрицкого края) — в годовщину образования Первой Словацкой республики, чье правительство сотрудничало с Гитлером. Котлеба выписал трем финансово неблагополучным семьям чеки на сумму 1488 евро каждый.

Шифр 1488 используется в неонацистской среде как обозначение «превосходства белой расы» или приветствие.

Это первый случай в современной истории страны, когда к тюремному сроку приговорен депутат. Котлеба еще может обжаловать приговор в Верховном суде.

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«Народная партия "Наша Словакия"» пользуется неонацистской и приближенной к нацистской символикой, ее члены облачаются в военную форму и выступают против политики ЕС и НАТО. Сейчас депутаты партии занимают 17 из 150 мест в парламенте Словакии и даже получили два кресла в Европарламенте. Котлеба считает Словакию наследницей марионеточного нацистского государства времен Второй мировой.