Мертвых морских животных нашли на еще одном побережье Камчатки

Мертвых морских животных выбросило на еще одно побережье — охотоморское, расположенное на юго-западе Камчатки в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Теперь, по словам Кумарькова, ученым предстоит выяснить — связан ли выброс животных на юго-западном побережье с выбросами сотен мертвых животных около Авачинского залива. «Пока воздерживаемся от каких-либо оценок, разбираемся», — заявил Кумарьков.

О том, что в водах на берегах Камчатки найдены новые места, где погибли морские животные, сообщал и губернатор края Владимир Солодов. По его словам, гибель животных зафиксирована южнее Авачинской бухты.

В начале октября жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров. Росприроднадзор выявил десятикратное превышение фосфат-ионов в воде у места загрязнения.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. Они считают, что химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева. Однако в РАН эту версию отрицают: там заявили, что основной причиной экологической катастрофы на Камчатке могли стать токсичные водоросли.

Следственный комитет возбудил дело из-за загрязнения акватории Авачинского залива и гибели там морских животных по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).