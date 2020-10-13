Минобороны потратит более 270 млн рублей на электронику для «комнат психологической разгрузки» в армии

Министерство обороны РФ выделило 273,4 миллиона рублей на приобретение «технических средств военно-политической работы» в армии. Соответствующие контракты на сайте госзакупок заметило «МБХ медиа».

Как указано на сайте госзакупок, по первому госконтракту на 219,7 млн рублей Минобороны приобретет шесть категорий средств для «психологической разгрузки» солдат — телевизоры (116 млн рублей), аудиосистемы (37 млн рублей), радиоприемники (2,9 млн рублей), приемники спутникового телевидения (53,9 млн рублей), фотоаппараты (8,1 млн рублей) и диктофоны (1,8 млн рублей).

По второму контракту ведомство планирует закупить четыре вида техники на 53,7 млн рублей — телевизоры (16,5 млн рублей), «модули воспроизведения» (15,1 млн рублей), стереосистемы (8,9 млн рублей) и стереонаушники (13 млн рублей).

Поставка технических средств ожидается не позднее 10 декабря 2020 года. Покупка будет производиться в формате закрытого аукциона, поэтому точные данные заказа о количестве продукции и месте поставки в документах не указаны.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился организовать военно-политическую работу в Росгвардии. В марте 2020 года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что в ведомстве создадут «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения».

Помимо этого, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. В его задачи входит «организация в Вооруженных Силах военно-политической работы» и «реализация государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины».